Programvare for kompensasjon - Mest populære apper

Programvare for kompensasjonsadministrasjon hjelper organisasjoner med å planlegge og administrere ansattes kompensasjonspakker. Ofte referert til som kompensasjonsplanlegging eller løsninger, overvåker denne programvaren lønn via et administrativt dashbord eller datavisualiseringsverktøy. Det letter opprettelsen av meritmatriser, genererer rapporter om bedriftens kompensasjonsdata, og gjør det mulig for organisasjoner å gjennomgå og justere kompensasjonspolicyer. Dessuten hjelper det med å planlegge ansattes bonuser, strukturere insentiver og anbefale lønnsjusteringer. Typisk vedtatt av HR-avdelinger, gir kompensasjonsstyringssystemer ledere i stand til å utvikle effektive kompensasjonsstrategier for teamene deres. Denne tilnærmingen sikrer rettferdig ansattes kompensasjon og optimaliserer lønnsbudsjetter. Slik programvare kan fungere uavhengig eller som en del av en integrert programvarepakke for HRMS og HCM. Mange systemer integreres med ytelsesstyringsprogramvare, og utnytter ansattes ytelsesdata for å informere om kompensasjonsbeslutninger. Suitetilbud kan også inkludere funksjoner fra salgskompensasjonsprogramvare, noe som utvider omfanget og nytten.