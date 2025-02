Programvare for kompensasjon - Mest populære apper - Somalia

Paycom

paycom.com

I 25 år har Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) forenklet virksomheter og livene til deres ansatte gjennom brukervennlig HR- og lønnsteknologi for å styrke åpenhet gjennom direkte tilgang til dataene deres. Og takket være sin bransjeførste løsning, Beti®, gjør ansatte nå sin egen lønn og veiledes til å finne og fikse kostbare feil før lønnsinnsending. Fra onboarding og fordelsregistrering til talentadministrasjon og mer, Paycoms programvare strømlinjeformer prosesser, driver effektivitet og gir ansatte makt over sin egen HR-informasjon, alt i én enkelt app. Paycom er nasjonalt anerkjent for sin teknologi og arbeidsplasskultur, og kan nå betjene virksomheter i alle størrelser i USA og internasjonalt. Paycom leder den digitale transformasjonen på den amerikanske arbeidsplassen. Vår forpliktelse til vår kultur og verdier førte til at vi ble kåret til et av verdens mest innovative selskaper av Fast Company, en av Newsweeks America's Greatest Workplaces og beste arbeidsgivere i USA av Top Workplaces. Paycom har omtrent 36 820 kunder over hele USA (per 31. desember 2023), en økning på 1 % fra året før. 15. april 2014 ble Paycom et offentlig selskap med aksjer som åpnet for handel på New York Stock Exchange under ticker-symbolet PAYC. Tidlig i 2020 sluttet selskapet seg til S&P 500.