Programvare for handel med råvarer og energi, transaksjoner og risikostyring (CTRM/ETRM) overvåker alle aktiviteter knyttet til kjøp og salg av råvarer, inkludert olje, korn, metaller og raffinerte produkter. Denne programvaren hjelper bedrifter med å planlegge kjøps- og salgsstrategier, overvåke priser og administrere volumene av behandlede varer. Gitt at råvareprisene svinger på handelsplattformer som ligner på børser, er effektiv risikostyring avgjørende for å forhindre økonomiske tap. Primært brukes CTRM/ETRM av innkjøpsfagfolk som trenger å skaffe råvarene som er nødvendige for deres virksomhet. I tillegg kan CTRM/ETRM integreres med regnskapsprogramvare og ERP-systemer for å håndtere de økonomiske aspektene ved handel. Integrasjon med verktøy for forsyningskjedestyring er også viktig for å spore etterspørsel etter råvarer og lagernivåer.