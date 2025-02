Miro

Miro er et visuelt arbeidsområde for innovasjon som gjør det mulig for distribuerte team av alle størrelser å drømme, designe og bygge fremtiden sammen. Med magien med Miros intelligente lerret kan visualisering av konsepter, ideer og løsninger som et team skje hvor som helst-ingen tørr-slette markører som trengs. Synkroniser, flyter og føl sammenkoblingen av å jobbe side om side med teamet ditt - selv i avsidesliggende, distribuerte eller hybride arbeidsmiljøer. Miro's kunder elsker å bruke Miro til: * Kjør online møter og teamverksteder * Brainstorm nye ideer og design på et ubegrenset brett * Rediger, kommenter og markerer dokumenter og PDF -er * Ta digitale notater med en Apple -blyant (og reduser papirbruk!) * Samler enkelt ressurser, bilder, dokumenter, lenker og referanser * Planlegg og administrer smidige arbeidsflyter og scrum ritualer * Opprett brukerreiser, kartprosesser og utvikler personas * Lær og letter interaktive klasser i et samarbeidsrom * Lag et visjonsbrett med ideer og inspirasjon Miro lar deg opprette når som helst og hvor som helst. Med over 200+ ferdiglagde maler, et drag-og-slipp-grensesnitt og ingen grense for samarbeidspartnere, er det raskt og morsomt å jobbe med et Miro-brett.