Kraftige kant- og skyløsninger for medievirksomhet og underholdningsindustrien Gcore er en internasjonal sky- og kantleder innen innholdslevering, hosting og sikkerhetsløsninger for enhver virksomhet, med hovedkontor i Luxembourg, hvis globale infrastruktur er inkludert i Guinness Book of Records. Gcore tilbyr et bredt spekter av tjenester for kunder fra alle bransjer som utvikler virksomheten på nettet. Selskapets tjenester inkluderer Managed Hosting, Content Delivery Network (CDN), Advanced Media Platform for Professional Broadcasts og streaming av enhver kompleksitet, beskyttelse mot DDoS -angrep på et hvilket som helst nivå, lagring av skyinnhold, etc. Gcore bygde sin egen globale infrastruktur på alle kontinenter med den beste CDN -ytelsen i Europa og CIS.