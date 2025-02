Kodevertstjenester - Mest populære apper - Tunisia

GitHub

github.com

Github, Inc. er et amerikansk multinasjonalt selskap som gir hosting for programvareutvikling og versjonskontroll ved hjelp av GIT. Det tilbyr den distribuerte versjonskontroll og kildekodeadministrasjon (SCM) -funksjonaliteten til GIT, pluss sine egne funksjoner. Det gir tilgangskontroll og flere samarbeidsfunksjoner som feilsporing, funksjonsforespørsler, oppgavestyring og wikier for hvert prosjekt. Hovedkvarter i California har det vært et datterselskap av Microsoft siden 2018.Github tilbyr sine grunnleggende tjenester gratis. Dens mer avanserte profesjonelle og bedriftstjenester er kommersielle. Gratis GitHub-kontoer brukes ofte til å være vertskap for open source-prosjekter. Fra januar 2019 tilbyr GitHub ubegrensede private depoter til alle planer, inkludert gratis kontoer, men tillot bare opptil tre samarbeidspartnere per depot gratis. Fra 15. april 2020 tillater gratisplanen ubegrensede samarbeidspartnere, men begrenser private depoter til 2000 handlinger minutter per måned. Fra januar 2020 rapporterer GitHub som har over 40 millioner brukere og mer enn 100 millioner depoter (inkludert minst 28 millioner offentlige depoter), noe som gjør det til den største mange kildekoden i verden.