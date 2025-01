Mest populære Nylig lagt til Kodevertstjenester - Mest populære apper - New Zealand

Kodevertstjenester refererer til nettbaserte plattformer som tilbyr lagring, versjonskontroll og samarbeidsverktøy for programvareutviklere til å være vert for, administrere og dele kodelagrene deres. Disse tjenestene legger til rette for samarbeidsutvikling ved å tilby funksjoner som versjonssporing, problemhåndtering, og ofte integreres med kontinuerlige integrerings- og distribusjonsverktøy.