Coachingprogramvare utstyrer coachingbedrifter og interne team med viktige verktøy for strømlinjeformet drift. Disse produktene forenkler planlegging, fakturering, betalinger og klientadministrasjon, og integreres ofte sømløst med e-post-, kalender- og videokonferanseplattformer. Dette reduserer den administrative arbeidsbelastningen for både trenere og klienter, slik at trenere kan konsentrere seg om sitt kjernearbeid. Trenere og klienter kan enkelt få tilgang til betalingshistorikk, spore gjenværende økter, overvåke målfremgang og se kommunikasjon. Noen plattformer muliggjør til og med arkivering av dokumenter og medier for fremtidig referanse. I tillegg hjelper coaching-programvare bedrifter med å markedsføre tjenestene sine, og gjør det lettere å lage kampanjepakker for å tiltrekke seg nye potensielle kunder. På den annen side kan bedrifter med fokus på faglig utvikling foretrekke veiledningsprogramvare, som mangler betalings- og kommunikasjonsfunksjonene til coachingverktøy. Mentorprogramvare er spesielt skreddersydd for forretningsveiledning, mens coachingprogramvare er allsidig nok til å støtte ulike kompetanseområder.