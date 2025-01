Cloud Workload Protection Platforms - Mest populære apper - Ungarn

Panoptica

Panoptica er Ciscos kraftige skybaserte applikasjonsbeskyttelsesplattform som avdekker og utbedrer sårbarheter under utvikling til produksjon, og sikrer at applikasjonene dine er sikre og kompatible. Gjennom grafbasert teknologi er plattformen i stand til å låse opp visuell innsikt, kritiske angrepsveier og fremskynde utbedring for å beskytte de moderne appene dine på tvers av flere hybride skyplattformer. Besøk https://www.panoptica.app Nøkkelfunksjoner: - Synlighet og kontekst: Panoptica tilbyr klar synlighet og kontekst ved å identifisere angrepsveier og prioritere risikoer, og hjelpe deg med å ta informerte beslutninger. - Holistisk og komplett dekning: Administrer dine skybaserte miljøer uten problemer gjennom Panopticas integrerte sikkerhetsplattform, og reduser hull som ofte forårsakes av bruk av separate siled-løsninger. - Avansert analyse: Bruk avanserte teknikker for angrepsbane og rotårsaksanalyse for å oppdage potensielle risikoer fra en angripers perspektiv. - Agentløs skanning: Panopticas agentfrie teknologi skanner alle skymiljøer – Azure, AWS, GCP, Kubernetes eller en kombinasjon av disse. - Omfattende visualisering: Kartlegg eiendeler og relasjoner til en avansert grafdatabase for en fullstendig visuell representasjon av skystabelen din. Fordeler - Avansert CNAPP: Panoptica forbedrer funksjonene for Cloud Native Application Protection Platform. - Multi-Cloud Compliance: Sikre samsvar på tvers av ulike skyplattformer. - End-to-end visualisering: Få innsikt i hele skyapplikasjonsstabelen din. - Dynamisk utbedring: Bruk dynamiske teknikker for å løse problemer effektivt. - Økt effektivitet: Strømlinjeform sikkerhetsprosesser og reduser responstiden. - Reduserte overheadkostnader: Minimer ressursutgifter samtidig som sikkerheten optimaliseres.