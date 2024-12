Cloud Workload Protection Platforms - Mest populære apper - Egypt

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize er et kodefritt Cloud Security Center of Excellence som gir deg maksimal skyoverholdelse og sikkerhet. Få 360° beskyttelse fra arkitekturdesign til runtime. CludWize håndhever skyforskrifter med over 1K regler som kjører kontinuerlig, skanner skysårbarhetene dine og utbedrer dem automatisk...