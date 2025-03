cPanel

CPanel er en programvare for webhotell kontrollpanel utviklet av CPanel, L.L.C. Det tilbyr et grafisk brukergrensesnitt (GUI) og automatiseringsverktøy for å forenkle nettstedets hostingprosess for eiere eller "sluttbrukere." Administrasjon tilrettelegges gjennom en standard nettleser ved hjelp av en trelags struktur. Mens CPanel er begrenset til å administrere en enkelt hostingkonto, muliggjør CPanel & WHM styring av en hel server. I tillegg til GUI, gir CPanel kommandolinje og API-basert tilgang, slik at tredjeparts programvareleverandører, webhotellorganisasjoner og utviklere kan automatisere standard systemadministrasjonsoppgaver. CPanel & WHM er designet for å operere på enten dedikerte servere eller virtuelle private servere. Den siste versjonen av CPanel & WHM støtter installasjon på Almalinux, Rocky Linux, Cloudlinux OS og Ubuntu.