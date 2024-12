Cloud Security Posture Management (CSPM) programvare - Mest populære apper - Martinique Mest populære Nylig lagt til

Cloud Security Posture Management (CSPM) er et raskt voksende segment innen sårbarhetsstyring og sikkerhetsoverholdelse, spesielt utviklet for å sikre moderne, komplekse hybriddatabehandlingsmiljøer. CSPM-verktøy overvåker kontinuerlig skyapplikasjoner, tjenester, containere og infrastruktur, og identifiserer og korrigerer feilkonfigurasjoner eller feil håndhevede retningslinjer. Disse løsningene inkluderer ofte automatiserte utbedringsfunksjoner som aktiveres når uregelmessigheter eller feilkonfigurasjoner oppdages, basert på regler etablert av administratoren. Organisasjoner er avhengige av disse verktøyene fordi kartlegging og konsekvent visualisering av alle elementene i et komplekst skymiljø er ekstremt utfordrende. Mens nye AI-baserte verktøy har blitt utviklet for å automatisere administrasjonen av identiteter, nettverk og infrastruktur, skiller CSPM-programvare seg ut ved å tilby kontinuerlig overvåking og innsyn i et selskaps sikkerhetsstilling, kombinert med automatisert deteksjon og utbedring av problemer når de oppstår på tvers av ulike datamiljøer.