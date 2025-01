Cloud Security Posture Management (CSPM) programvare - Mest populære apper - Ungarn

Kloudle

kloudle.com

Kloudle er en skysikkerhetsskanner for AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Den skanner skykontoene, serverne og klynger for 300+ sikkerhetsproblemer på få minutter. Gjør skysikkerhet enkelt for utviklere og små team. Sammenlignet med åpen kildekode-skannere blir Kloudle-skanninger utført under 30 minutter. Det er ingenting å installere eller konfigurere. Med problemer og deres alvorlighetsgrad beregnet gjør Kloudle det enkelt å forstå hva som må fikses. Ved å bare gi deg listen over sikkerhetsproblemer, har Kloudle enkle trinn for å fikse alle sikkerhetsproblemene den oppdager. Det gir også potensielle fallgruver for noen av rettelsene. Slik at du kan ta det riktige valget når det gjelder hva du skal fikse og ikke. Med kraftige funksjoner for å markere problemer som falske positive, rapportgenerator for å få rapporter i excel-støttet csv-format, eller enkel å dele PDF, er Kloudle fokusert på å gjøre skysikkerhet enkel for brukerne. Med den kredittbaserte pay as you go-modellen, er kjøp og å få valuta for pengene som er brukt også superenkelt og bekymringsfritt. Du trenger aldri å bekymre deg for bruk osv. Prisen for skanningene starter fra $30 og utover.