Cloud Security Monitoring og Analytics programvare - Mest populære apper

Lacework tilbyr den originale og ledende datadrevne skybaserte applikasjonsbeskyttelsesplattformen (CNAPP). Lacework er klarert av nesten 1000 globale innovatører for å sikre skyen fra bygg til kjøring. Lacework gir kundene mulighet til å prioritere risikoer, finne kjente og ukjente trusler raskere, oppnå kontinuerlig overholdelse av skyen og utvikle sikker kode uten å redusere hastigheten, alt fra én enhetlig plattform. Siden vi ble grunnlagt i 2017, har Lacework foredlet en enkelt skybasert plattform for å innta og forstå så mye data som mulig for å gi best mulig sikkerhet – med både agentbaserte eller agentløse midler. Vår enhetlige plattform bruker deretter disse dataene til å utføre vanlige skybrukssaker: stillingsadministrasjon, arbeidsbelastningsbeskyttelse, sårbarhetsadministrasjon, compliance, containersikkerhet og mer. Kunder er avhengige av Lacework for å generere inntekter, bringe produkter til markedet raskere og sikrere, og konsolidere punktsikkerhetsløsninger til én enkelt plattform. Plattformen vår erstatter i gjennomsnitt 2- til 5-punktsverktøy. Kunder har en gjennomsnittlig reduksjon på 100:1 i alarmstøy takket være vår patenterte teknologi for avviksdeteksjon. Og Lacework-brukere har opplevd 80 % raskere undersøkelser med våre kontekstrike varsler.