Cloud Security Monitoring og Analytics programvare - Mest populære apper - Ungarn

Blumira tilbyr den eneste cybersikkerhetsplattformen som kan hjelpe SMB-er med å forhindre brudd. Vi hjelper slanke IT-team med å beskytte organisasjonene sine mot løsepengevare og brudd med en åpen SIEM+XDR-plattform. Vår alt-i-ett-løsning kombinerer SIEM, endepunktsynlighet og automatisert respons for å redusere kompleksiteten, gi bred synlighet og raskere tid til å svare. Vår automatiserte plattform oppdager og inneholder umiddelbart trusler, og lindrer belastningen på IT-team som ikke kan jobbe døgnet rundt. Plattformen inkluderer: - Administrerte deteksjoner for automatisert trusseljakt for å identifisere angrep tidlig - Automatisert respons for å inneholde og blokkere trusler umiddelbart - Ett års dataoppbevaring og mulighet til å forlenge for å tilfredsstille samsvar - Avansert rapportering og dashboard for etterforskning og enkel etterforskning - Lettvektsagent for endepunktsynlighet og respons - 24/7 Security Operations (SecOps) støtte for kritiske prioriterte problemer