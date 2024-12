Mest populære Nylig lagt til Cloud Security Monitoring og Analytics programvare - Mest populære apper - Gabon

Skysikkerhetsovervåking og analyseløsninger er viktige verktøy utviklet for å forbedre synlighet og sikkerhet på tvers av nettverk og skybaserte applikasjoner. Disse verktøyene muliggjør overvåking av skybaserte applikasjoner, virtualiserte miljøer og annen skyinfrastruktur. De er medvirkende til å identifisere potensielle risikoer, slik at organisasjoner kan håndtere dem proaktivt, og dermed ivareta forretningskritiske operasjoner og sikre overholdelse av regelverk for å unngå bøter. Vanligvis utfører IT- og sikkerhetsteam skyovervåking og analyser på kontinuerlig basis. Overvåkingsfunksjoner hjelper organisasjoner med å katalogisere skyaktiva og oppdage nye etter hvert som de opprettes eller integreres. Analysefunksjoner hjelper til med å vurdere risikoer i skymiljøer, slik at bedrifter kan prioritere problemer basert på deres potensielle innvirkning. Ytterligere vanlige funksjoner inkluderer brukerovervåking, oppdagelse av sensitive data og håndheving av sikkerhetspolicyer.