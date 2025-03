Cloud Platform as a Service (PaaS) programvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Catalyst by Zoho er den enkleste pro-kode, skyutviklingsplattformen. Catalyst tilbyr et bredt spekter av serverløse, AI/ML, DevOps og backend-tjenester. Med Catalyst får du alt du trenger for å utvikle applikasjonen din på en enkelt, enhetlig plattform. Catalyst gir kraftige AI- og ML-funksjoner, som gir deg mulighet til å utnytte det uendelige potensialet til kunstig intelligens. Tjenester på Catalyst: QuickML: En ende-til-ende ML-plattform uten kode for å bygge, trene, evaluere, distribuere og optimalisere ML-modeller. CloudScale: Et BaaS-tilbud fra Catalyst for å hjelpe deg med å bygge, være vert for, overvåke og skalere applikasjonen din. AppSail: Et fullstendig administrert Platform-as-a-service (PaaS)-tilbud for et bredt spekter av applikasjoner. ConvoKraft: Bygg AI-drevne chatbots som kan håndtere et bredt spekter av kundeinteraksjoner naturlig. SmartBrowz: En enhetlig nettleserautomatiseringsplattform. Zia Services: En rekke klare til å implementere avanserte AI/ML-komponenter for nett- og mobilapplikasjonene dine. Ved hjelp av disse kraftige tjenestene kan du bygge og distribuere applikasjoner, mikrotjenester, ML-drevne løsninger, AI-drevne chatbots, nettleserautomatiseringsløsninger og mer, i stor skala, uten å bekymre deg for driftskostnader.