Cloud Platform as a Service (PaaS) programvare - Mest populære apper - Sierra Leone

Replit

replit.com

Repl.it er en San Francisco-basert oppstart og en online IDE (integrert utviklingsmiljø). Navnet kommer fra akronymet REPL, som står for "les-evaluate-print loop". Tjenesten ble opprettet av den jordanske programmereren Amjad Masad og den jordanske designeren Haya Odeh i 2016. Repl.it lar brukere skrive kode og bygge apper og nettsteder ved hjelp av en nettleser. I tillegg lar Repl.it brukere dele prosjekter på forskjellige måter. De arrangerer også "jams", kodekonkurranser basert på et bestemt tema. Konkurransepremier varierer ofte fra en midlertidig kontooppgradering, penger, kryptovaluta eller et gavekort. En repl på Repl.it er et interaktivt programmeringsmiljø. Du kan lage et arbeidsområde i de fleste populære programmeringsspråk, hvor du får en beholder på en virtuell maskin hvor koden din kan kjøres. I en gitt repl er det to hoveddeler - redaktøren og konsollen. Redaktøren bruker Monaco, den samme teknologien som driver Visual Studio Code. På mobil er redaktøren Ace. Repl.it har et premium-lag kalt Hacker-planen. Det gir mulighet for mer lagringsplass, privat kode og ubegrenset med samarbeidspartnere på et prosjekt, og Github Education-planen inkluderer 3 måneder gratis av Hacker-planen. Det er over 60 forskjellige programmeringsspråk på repl.it, inkludert Python, Ruby, HTML og Java. Selskapet har mottatt finansiering fra Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta og andre. "Selskapet har over 500 000 ukentlige aktive utviklere og over 3 millioner brukere. Repl.it-siden har også et Talk-forum. Dette forumet brukes av mange utviklere rundt om i verden for å dele sine kreasjoner. Forumet holdes rent av Repl Talk-moderatorene.