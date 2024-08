Cloud Platform as a Service (PaaS) programvare - Mest populære apper - Bosnia-Hercegovina Mest populære Nylig lagt til

Platform as a Service (PaaS) er en cloud computing-modell som leverer et omfattende miljø for utvikling og distribusjon av applikasjoner i skyen. PaaS har som mål å gi en integrert visning av skyplattformer, forenkle utvikling og vedlikehold av skyapplikasjoner. PaaS inkluderer ulike verktøy som utviklingssett, databaseverktøy og applikasjonsadministrasjonsmuligheter. En PaaS-løsning omfatter infrastrukturkomponenter som servere og lagring, sammen med mellomvare som utviklingsverktøy og databasestyringssystemer. Tredjepartsleverandører tilbyr disse virtuelle ressursene, som gjør det mulig for brukere å bygge, distribuere og lansere programvareapplikasjoner uten å trenge omfattende back-end programvareutvikling. Bedrifter utnytter PaaS til å outsource hosting, databasekonstruksjon, skysikkerhet og datalagring. Det brukes ofte som en skalerbar plattform for nye applikasjoner eller utvidelse av eksisterende applikasjoner til større publikum. PaaS bruker en betal-som-du-vokser-modell, som hjelper bedrifter med å unngå betydelige forhåndsinvesteringer i utviklingstid og mellomvare. Utviklingsteam bruker PaaS som et alternativ til å bygge og hoste applikasjoner med integrerte utviklingsmiljøer (IDE). I tillegg gir PaaS sine vertsbaserte database- og lagringstjenester lignende funksjoner som mobile backend-as-a-service (mBaaS)-produkter, som er skreddersydd for mobilapplikasjoner. PaaS-leverandører spenner fra etablerte programvareleverandører til åpen kildekode-prosjekter. Nylig har hybridsky blitt en populær PaaS-implementeringsmetode. Hybrid cloud computing integrerer forskjellige skyinfrastrukturer, for eksempel offentlige og private skyer, og administrerer dem som en enkelt enhet.