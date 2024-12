Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Mest populære apper - Tyskland Mest populære Nylig lagt til

Skybaserte applikasjonsbeskyttelsesplattformer (CNAPP) ivaretar hele utviklingslivssyklusen til skybaserte applikasjoner, fra de innledende stadiene av utviklingen til produksjonsmiljøet. Disse plattformene gjør det mulig for sikkerhetsteam å administrere og sikre overholdelse mer effektivt ved å tilby omfattende innsyn i DevSecOps, konfigurasjoner, tilgangskontroll, arbeidsbelastninger og sårbarheter. Vanligvis bruker organisasjoner separate verktøy for å administrere utvikling, data, infrastruktur og tilgang. En CNAPP konsoliderer disse sikkerhetsinvesteringene ved å integrere ulike funksjoner, for eksempel skysikkerhetsstillingsadministrasjon (CSPM), skyarbeidsbeskyttelsesplattform (CWPP), skyoverholdelse og identitets- og tilgangsadministrasjon (IAM), i én enkelt plattform. CNAPP-er kan tilbys som et frittstående produkt eller som en serie med produkter som kan kjøpes individuelt.