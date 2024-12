Mest populære Nylig lagt til Cloud File Security Software - Mest populære apper - Gabon

Skyfilsikkerhetsprogramvare er utviklet for å beskytte informasjon som er lagret i skybaserte (SaaS) applikasjoner. Disse verktøyene integreres med skylagring og fildelingsplattformer, slik at bedrifter kan identifisere og merke filer som inneholder sensitiv eller privilegert informasjon. Når de er merket, kan selskaper kontrollere tilgangen til disse filene, spore delingshistorikken og forhindre uautorisert tilgang. Ved å håndheve skytilgangskontroll og lagringspolicyer, forbedrer disse verktøyene datasikkerheten. Bedrifter bruker dem til å implementere sikkerhetsprotokoller, overvåke tilgang og sikre informasjon både innenfor og overført gjennom skyapplikasjoner. Administratorer kan administrere styring, angi tillatelser og overvåke brukeraktivitet i applikasjonene. I tillegg tilbyr mange skysikkerhetsprodukter kryptering og datatapsforebyggende funksjoner for ytterligere å beskytte dokumenter og data som er lagret i skyen.