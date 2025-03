Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Cloud e-postsikkerhetsløsninger er e-postplattformer designet for å beskytte mot phishing-svindel som lurer brukere til å avsløre sensitiv informasjon. Disse plattformene, administrert av nettskyleverandøren av e-postsikkerhet, blokkerer også e-poster som inneholder lenker til ondsinnede nettsteder eller skadelig programvare før de når brukeren. Bedrifter er avhengige av e-postsikkerhetsløsninger i skyen for å forhindre datainnbrudd, beskytte privilegert informasjon og forbedre endepunktsikkerheten ved å stoppe skadelig programvare og andre trusler på nettet. Disse verktøyene har utviklet seg fra markedet for sikker e-postgateway ettersom digital transformasjon har redusert etterspørselen etter lokale e-postsikkerhetsløsninger. Selv om det er en viss overlapping med e-postprogramvare for antispam og e-postkrypteringsverktøy, er e-postsikkerhetsløsninger i skyen mer omfattende, og omfatter ofte flere funksjoner som også kan leveres gjennom både skybaserte og lokale alternativer.