Cloud Email Security Solutions - Mest populære apper - Ungarn

HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection er den eneste løsningen på markedet som dekker alle aspekter av sikkerhet, samsvar og sikkerhetskopiering for Microsoft 365. Velg mellom ulike pakker som passer dine forretningsbehov, og nyt toppmoderne e-postsikkerhet som beskytter mot spam, virus, phishing og løsepengevare; pluss e-signaturer og ansvarsfraskrivelser. Du kan også dra nytte av Advanced Threat Protection (ATP) for å forsvare brukerne dine mot de mest sofistikerte e-postangrepene, automatisert e-postkontinuitet for å forhindre uventet nedetid og lovlig e-postarkivering for å holde all e-post trygg og søkbar. Du kan til og med velge sikkerhetskopiering og gjenoppretting for endepunkter og Microsoft 365-data i postbokser, Teams, OneDrive og SharePoint. 365 Total Protections skreddersydde integrasjon med Microsoft 365 forenkler hele opplevelsen din: fra registrering, til oppsett, til funksjons- og brukeradministrasjon. Den sentrale konsollen er en perfekt blanding av datavern og brukervennlighet, slik at du kan gjøre mer og bekymre deg mindre.