Cloud Edge sikkerhetsprogramvare - Mest populære apper - Gabon

Cloud edge-sikkerhetsløsninger tilbyr bedrifter en skybasert metode for sikker tilgang til internett, skyapplikasjoner og bedriftsnettverk. Disse løsningene utnytter SD-WAN-teknologi, som integrerer programvaredefinert nettverk med et wide area-nettverk, slik at de kan operere fra ethvert sted samtidig som sikkerhetsfunksjoner konsolideres for å sikre alle nettverksaktiviteter. Ved å kombinere sikkerhetsfunksjonene til tradisjonelle verktøy som sikre nettporter (SWG), sikkerhetsmeglere for skytilgang (CASB) og brannmurer for nettapplikasjoner (WAF), kan bedrifter strømlinjeforme sikkerhetsadministrasjonen. Denne tilnærmingen lar virksomheter og sikkerhetsteam sentralisere innsyn i sikkerhetspolicyer, aktiviteter og risikoer, og eliminerer behovet for brukere å samhandle med flere verktøy eller gjennomgå gjentatte autentiseringsprosesser. De enhetlige sikkerhetsløsningene er designet for å gi omfattende synlighet på tvers av komplekse, hybride miljøer, noe som forenkler arbeidet til administratorer. Med ett enkelt verktøy kan de klassifisere, styre og overvåke all brukeraktivitet og nettverkstrafikk uten å forstyrre sluttbrukeropplevelsen. Selv om det er en viss overlapping mellom skykantsikkerhetsverktøy og tradisjonelle teknologier som CASB, WAF og SWG, opererer sistnevnte vanligvis uavhengig og tilbyr ikke samme nivå av synlighet og tilgjengelighet på tvers av hybridmiljøer. Det mest sammenlignbare alternativet er en programvaredefinert perimeter (SDP), som gir enhetlig nettverkssikkerhet, men som ikke tilbyr integrert tilgang til skybaserte applikasjoner, nettverk og nettlesere.