Cloud Detection and Response (CDR) programvare - Mest populære apper - Taiwan

Orca Security

orca.security

Orca Cloud Security Platform identifiserer, prioriterer og utbedrer risikoer og overholdelsesproblemer i arbeidsbelastninger, konfigurasjoner og identiteter på tvers av skyområdet ditt som spenner over AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud og Oracle Cloud. Orca tilbyr bransjens mest omfattende skysikkerhetsløsning i én enkelt plattform – eliminerer behovet for å distribuere og vedlikeholde flere punktløsninger. Orca er agentløs først, og kobler seg til miljøet ditt på få minutter ved hjelp av Orcas patenterte SideScanning™-teknologi som gir dyp og bred synlighet inn i skymiljøet ditt, uten å kreve agenter. I tillegg kan Orca integreres med tredjepartsagenter for kjøretidssynlighet og beskyttelse for kritiske arbeidsbelastninger. Orca er i forkant med å utnytte Generative AI for forenklede undersøkelser og akselerert utbedring – reduserer nødvendige ferdighetsnivåer og sparer skysikkerhet, DevOps og utviklingsteam for tid og krefter, samtidig som sikkerhetsresultatene forbedres betydelig. Som en Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), konsoliderer Orca mange punktløsninger i én plattform, inkludert: CSPM, CWPP, CIEM, Vulnerability Management, Container and Kubernetes Security, DSPM, API Security, CDR, Multi-cloud Compliance, Shift Left Sikkerhet og AI-SPM.