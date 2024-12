Mest populære Nylig lagt til Cloud Detection and Response (CDR) programvare - Mest populære apper - Storbritannia

Cloud Detection and Response (CDR) programvare tilbyr omfattende sikkerhet for skymiljøer ved å automatisere trusseldeteksjon og respons. Denne teknologien sikrer at selskaper har full synlighet i skysystemene sine og inkluderer mekanismer for å håndtere trusler og angrep på tvers av både skyapplikasjoner (SaaS) og infrastruktur (IaaS). Ved å analysere hendelseslogger og trekke ut innsikt fra angrep, hjelper CDR sikkerhetsteam med å forbedre sin generelle sikkerhetsstilling. Mens CDR-programvare deler funksjoner med andre trusseldeteksjons- og responsløsninger som Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) og Network Detection & Response (NDR), forblir den tydelig i sitt fokus. EDR retter seg mot aktivitetsovervåking ved systemendepunkter, og NDR er dedikert til å sikre nettverksmiljøer. XDR, med sitt bredere omfang, overvåker nettverk, endepunkter, skytjenester og virtuelle miljøer. Derimot er CDR utelukkende dedikert til å overvåke og sikre hele skymiljøet.