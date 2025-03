Cloud Data Security Software - Mest populære apper

Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Skydatasikkerhetsprogramvare brukes for å beskytte informasjon som er lagret i skytjenester eller skybaserte applikasjoner. Disse verktøyene forbedrer datasikkerheten ved å håndheve retningslinjer knyttet til tilgangskontroll og lagring i skyen. Organisasjoner bruker dem til å implementere sikkerhetstiltak, overvåke tilgang og beskytte data både i skyapplikasjoner og under overføringen. Administratorer kan overvåke styring, angi tillatelser og spore hvordan applikasjoner får tilgang. I tillegg tilbyr mange skysikkerhetsløsninger kryptering og forebygging av datatap for å gi ekstra beskyttelse for dokumenter og data som er lagret i skyen.