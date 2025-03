Arpio

arpio.io

Arpio er den eneste katastrofegjenopprettingsplattformen som er bygget spesielt for AWS. I motsetning til eldre løsninger, ble Arpio bygget for skyen. Den replikerer automatisk hele skymiljøet ditt – data, servere og infrastruktur – slik at du får fullstendig beskyttelse og umiddelbar gjenoppretting hvis en katastrofe inntreffer. Nøkkelfunksjoner: - Gjenoppretting av totalt miljø (data og infrastruktur): I motsetning til tradisjonelle DR-verktøy, gjenkjenner og replikerer Arpio alt skyarbeidsbelastningene dine trenger for å kjøre - Automatisert, dynamisk miljøreplikering: Arpio forstår hvordan du kan replikere hele miljøet ditt – data og infrastruktur – og gjenoppbygg den i et alternativt miljø, slik at du sømløst kan komme deg fra enhver katastrofe. - Testing: Arpio spinner opp gjenopprettingsmiljøet ditt ved hjelp av automatisering, parallelt mens produksjonsmiljøet ditt fortsatt aktivt tar trafikk - Gjenoppretting av ransomware: Arpio bruker en multikontoprotokoll, som betyr at sikkerhetskopier lagres i en uforanderlig "bunker"-konto. Arpio støtter replikering på tvers av regioner og på tvers av kontoer for alle dine arbeidsbelastninger og gir hvelvet, luftgapet beskyttelse for virksomhetskritiske data og infrastruktur. Arpio støtter 105+ AWS-ressurser på tvers av nesten 30 tjenester, med støtte for nye tjenester som legges til regelmessig.