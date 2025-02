Nightfall AI

Nightfall AIs Zendesk DLP er et AI-native verktøy designet for forebygging av datalekkasjer. Den er utformet for å redusere risikoen for deling av konfidensielt, ondsinnet eller personlig identifiserbart innhold i Zendesk. Verktøyet, som også er skybasert, er utpekt for å være nøyaktig og enkelt å bruke. Dens sentrale funksjonalitet forhindrer dataeksponering i AI-apper og datapipelines, og den tilbyr en spesiell funksjon kalt Nightfall's Firewall for AI. Den er skreddersydd for en rekke kommunikasjonskanaler, inkludert SaaS og e-post, nettlesere og tilpassede apper. Dessuten kan den integreres med en rekke applikasjoner som Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github og mange flere. Nightfall AI gir løsninger for sikkerhet for AI, innsiderisiko, SaaS-sikkerhet, styring og risiko, og eksterne trusler. For samsvar dekker den områder som HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 og SOX. Verktøyet tilbyr en rask API-start og funksjoner som GenAI Detection. Nightfall DLP brukes til automatisk å oppdage og korrigere eksponeringen av sensitive og personlig identifiserbare data i Zendesk. Den tilbyr sanntidsvarsler og automatiserte utbedringshandlinger for å redusere overholdelsesarbeidsmengden, samtidig som den gir maskinlæringsbaserte detektorer for å identifisere potensielle sikkerhets- og samsvarsrisikoer med høy nøyaktighet.