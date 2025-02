Cloud Content Collaboration Software - Mest populære apper - Tokelau

Kloud

kloud.com

Kloud er verdens første plattform der dokumenter og presentasjoner blir redigerbare, interaktive multimediasamtaler. Kloud bringer dokumentene dine til liv med integrert Livedoc-teknologi for enkelt å formatere dokumentene dine og inn i stemmedrevet film som presentasjoner. Bedriftsteam kan komme på samme side med nyansert, linje for linje tilbakemelding fra medlemmene. Sync Your Operation Teams forretningsmessige mål med Livedoc -teknologi. Synkroniser ditt markedsføringsspråk på tvers av hele bedriften. Synkroniser programvareutviklingen og produktteamets mål når du bygger din innovative teknologi. Integrer med din favoritt Enterprise -programvare, som Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, samt ditt favoritt programvareverktøy for prosjektstyring. Bruk Livedoc for all din forretningsdokumentasjon, slik at du kan synkronisere teamets mest dyrebare eiendel, teamets sinn. Kloud funksjoner: * Gjør et dokument til en interaktiv film som presentasjon. Du kan enkelt legge til stemme og blande stemmen med animasjoner. Du kan også dynamisk sette inn innhold som lyd, video, merke, hvitt brett, tekst, klissete notater osv. * Bruk synkronisering til kommunikasjon asynkront: Aktiver ikke-virkelig tid-interaksjon mellom tanker slik at team intuitivt kan fungere sammen med effektiv tankedeling, da alle ideer relatert til et dokument nå kan spilles interaktivt som en film. Bedre online møte med ubegrenset oppløsning og likevel uten videostreamingdata. Kloudsync gir deg ikke-matchet online møteopplevelse av best mulig oppløsning og ekte fargeuttrykk. Fordi Kloud Online Meeting dynamisk overfører dokument med høy oppløsning uten å bruke videostreamingdata som et resultat, er Kloud Online Meeting mye billig. * AI-basert multikanalsmøteopptak: Kloud-møter kan registreres med Livedoc-innholdet for ubegrenset oppløsning sammen med skjermdelingen og webkamera-videostrømmen. Som et resultat kan slikt registrert innhold analyseres via AI -motor for data mining og statistisk analyse. * Syncroom for bedre flerkanals kommunikasjon med kundene dine: Kloud er den nye kommunikasjonsplattformen som integrerer chatting, botbasert AI-motor, synkronisering for asynkron idédiskusjon og online møte sammen i ett virtuelt møterom. Det kan integreres med kundesupportprogramvare, Sales Force Solution og prosjektstyringsverktøy for å legge til kommunikasjons- og samarbeidsfunksjon til den eksisterende bedriftsprogramvaren. * Høyeste sikkerhetsstandard: 256-bit AES-øktkoding, 2048-bit RSA passordutveksling, og datakryptering ved REST-teknologi innebygd. * Og mer ...