Cloud Content Collaboration Software - Mest populære apper - Angola

Samarbeidsprogramvare for skyinnhold fungerer som dedikerte skylagrings- og fildelingsløsninger for en bedrifts dokumenter, bilder, videoer, regneark og andre filer. Disse verktøyene fungerer som fleksible og synkroniserbare depoter for alt bedriftsinnhold, med sikte på å konsolidere alle innholdsrelaterte behov til én enkelt plattform. Brukere kan enkelt lagre, dele, lage, samarbeide om og finne innhold på tvers av ulike enheter. Selv om de primært brukes til dokumentadministrasjon, strekker samarbeidsløsninger for skyinnhold utover enkel filhåndtering, og tilbyr et bredt spekter av funksjoner. De deler mange funksjoner med programvare for enterprise content management (ECM), om enn skreddersydd for bredere tilgjengelighet. ECM-verktøy, designet for større bedrifter, legger vekt på strenge sikkerhetstiltak, ekspansiv lagringskapasitet og alternativer for lokal distribusjon. Samarbeidsverktøy for skyinnhold kan sømløst integreres med ECM og andre innholdsstyringssystemer, noe som muliggjør et enhetlig økosystem for lagring og administrasjon av innhold.