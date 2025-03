CloudWize

cloudwize.io

CloudWize er et kodefritt Cloud Security Center of Excellence som gir deg maksimal skyoverholdelse og sikkerhet. Få 360° beskyttelse fra arkitekturdesign til runtime. CludWize håndhever skyforskrifter med over 1K regler som kjører kontinuerlig, skanner skysårbarhetene dine og utbedrer dem automatisk. Med vår unike undersøkelsesgrafmotor kan du oppdage og fikse skyproblemer på minutter i stedet for dager og uker. Denne helhetlige løsningen tilbyr en penetrasjonstest for blackbox-nettapper, utviklet IAM (identitetstilgangsadministrasjon), IaC (infrastruktur som kode) risikoskanning, Data Security Posture Management og mer. Hvorfor håndtere mange verktøy når du kan ha alt på ett sted? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)