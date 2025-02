ConnectWise Home

Laget for selskaper som selger, servicerer og støtter teknologi, er ConnectWise PSA (tidligere ConnectWise Manage) den ledende forretningsadministrasjonsplattformen over hele verden. Leverandører av teknologiløsninger (TSP) er avhengige av ConnectWise PSA for å oppnå større ansvarlighet, operasjonell effektivitet og lønnsomhet. Ved å utnytte skyen, letter ConnectWise PSA automatisering av forretningsprosesser, helpdesk-administrasjon og kundeservice, salg, markedsføring, prosjektledelse og forretningsanalyse som dramatisk effektiviserer et selskaps operasjoner. ConnectWise PSA er det sentraliserte navet som gir TSP-er en ende-til-ende-visning og total kontroll over virksomheten deres. ConnectWise PSA gir også sine brukere tilgang til et kraftig nettverk av ideer, eksperter og løsninger. ConnectWise PSA, en veteran i teknologitjenestebransjen, har vært den fremste plattformen for forretningsadministrasjon for teknologiselskaper i mer enn 15 år.