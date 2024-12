Mest populære Nylig lagt til Cloud Access Security Broker (CASB) programvare - Mest populære apper - Storbritannia

Cloud Access Security Broker (CASB) programvare legger til et ekstra lag med beskyttelse og håndheving av retningslinjer for ansatte som får tilgang til skybaserte applikasjoner. CASB fungerer som en gateway og gjør det mulig for selskaper å håndheve sikkerhetspolicyer utover deres lokale systemer, og sikrer sikre forbindelser mellom ansatte og skytjenesteleverandører. Denne programvaren hjelper bedrifter med å redusere risiko knyttet til skyapplikasjoner og nettverkstilkoblinger mens de kontinuerlig overvåker brukerhandlinger og -atferd. CASB-løsninger oppdager også unormal atferd fra interne brukere og varsler administratorer om potensiell skygge-IT og manglende overholdelse. Disse verktøyene sporer og registrerer vanligvis brukerhandlinger i CASB, og gir data som kan brukes til atferdsanalyse og rapportering.