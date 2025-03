Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandle nettsider til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop, og få tilgang til en rekke eksklusive apper for Mac, Windows. Bruk rom til å organisere apper, enkelt bytte mellom flere kontoer og øke produktiviteten din som aldri før. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Klientportalprogramvare - Mest populære apper

Klientportalprogramvare fungerer som en inngangsport mellom en bedrift og dens kunder, og letter ekstern interaksjon mellom begge parter. Disse portalene fungerer som omfattende løsninger for virksomheter eller organisasjoner som engasjerer seg med flere eksterne interessenter eller kunder. De gjør det mulig for virksomheter å dele og be om dokumenter, gi prosjektoppdateringer og fakturaer, samle tilbakemeldinger og opprettholde kommunikasjon med kunder og interessenter. De spesifikke funksjonene til klientportaler kan variere betydelig avhengig av leverandøren og de tiltenkte brukstilfellene. Noen leverandører integrerer klientportaler som valgfrie vedlegg til deres større virtuelle dataromprogramvare eller samarbeidsplattformer for skyinnhold. Mange klientportaler er utstyrt med funksjoner som finnes i prosjektstyringsprogramvare, som lar klienter enkelt overvåke prosjektfremdriften samtidig som bedrifter kan sikre åpenhet for kundene sine.