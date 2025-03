Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

Virtual Cabinet er et fullt integrert dokumentstyringssystem med fullversjonskontroll og revisjonsspor for å gi trygghet for de som ønsker å ødelegge papirene sine og skape et papirløst kontor mens du følger standarder for juridisk antagelighet. Virtual Cabinet gir en sikker dokumentbutikk med mange ekstra søkefasiliteter som gjør at dokumentet ditt kan bli lettere. Det integreres fullt ut med back office -systemer og har muligheten til å bare koble alle former for elektroniske filer tilbake til klientposten. Det gir rutingsfasiliteter for skannede dokumenter gjennom brukere i skuffer, noe som muliggjør distribusjon av skannede data rundt organisasjonen din og har eksklusive eksterne skannefasiliteter for de som ønsker å skanne mens de bruker hostede eller tynne klientløsninger. Virtuelt kabinett gjør det mulig for selskapet ditt å kontrollere alle dokumenter, dele informasjon, øke produktiviteten og arkivet sikkert med en øyeblikkelig avkastning på investeringen