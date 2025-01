Klientportalprogramvare - Mest populære apper - Saudi-Arabia

Clinked

Clinked er en skybasert klientportal og samarbeidsverktøy. Det gjør det mulig for team, prosjektgrupper og bedriftskunder å samarbeide effektivt om dokumenter og filer fra et sikkert skymiljø. Vi tilbyr 3 hovedportalalternativer: 1. Enkel (hyllevare lett tilpassbar portal). 2. Skreddersydd (tilpasset portal bygget på Clinked-infrastrukturen til dine spesifikke krav). 3. Virtuelt datarom. Alle portaler tilbyr et bredt spekter av funksjoner, hvorav noen er oppført nedenfor. Forbedre bedriftens image * Klinket klientportal kan tilpasses og hvitmerkes. * Bruk din egen URL, f.eks. https://clients.yourcompany.com. * Merkede native mobilapper er tilgjengelige for Android og iOS. Samarbeid og kommuniser * Oppdater klienter med sanntidsaktivitetsstrømmer og prosjektfremdriftsstyring. * Tildel oppgaver til individuelle teammedlemmer eller del arbeidsmengden med mer enn én bruker. * Ha effektive diskusjoner, kommuniser ved hjelp av @omtaler, øyeblikkelig 1-2-1 og gruppechat, og mikroblogging. * Fulltekstsøk. En sikker klientportal * 256-biters SSL under overføring og AES-kryptering i hvile. * Tofaktorautentisering for sikker tilgang til løsningen din. * Kontoadministratorer kan se all brukeraktivitet i revisjonssporet. No.1 FTP-alternativ * Dra og slipp filer og mapper for å dele store filer. * Finn og få opp filer og mapper med den universelle søkelinjen. * Se live forhåndsvisninger av dokumentene dine uten å måtte laste dem ned. Integrasjoner * Innebygd integrasjon med Google Workspace. * Innebygd integrasjon med AdobeSign, DocuSign og JotForm. * Automatiser oppgaver og handlinger med over 3000 apper via Zapier. * Offentlig API. Helt tilpasset portal bygget etter dine spesifikasjoner * Bygget på robust Clinked ISO-sertifisert infrastruktur. * Velg fra et stort utvalg av eksisterende funksjoner. * Legg til nye unike funksjoner som bedriften din trenger. * Egendefinert brukergrensesnitt som passer til din brukssituasjon og arbeidsflyt. * Enkel designprosess. * Rask levering.