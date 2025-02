Chatbots programvare - Mest populære apper - Slovenia

ResolveAI

resolveai.co

ResolveAI er en plattform som lar deg lage tilpassede AI-agenter for ulike forretningsapplikasjoner, for eksempel kundeservice, generering av potensielle kunder og planlegging. Nøkkelfunksjonene til ResolveAI inkluderer: * Opplæring av AI-agentene: Du kan enkelt lære opp agentene ved å laste opp dokumenter, nettsider eller andre datakilder som Google Sheets. Dette gjør at agentene kan holde seg oppdatert med den nyeste informasjonen. * Tilpasning: Du kan tilpasse AI-agentene slik at de passer til merkevaren din, inkludert stilen på chatteboksen og måten agenten kommuniserer på. * Integrasjon: Du kan integrere AI-agentene på nettstedet ditt eller koble dem til sosiale medieplattformer som Facebook Messenger, WhatsApp, Slack og Instagram. Dette lar deg administrere alle samtalene dine på ett sted. * Overvåking: Du kan holde deg informert om nye samtaler og direkte agentforespørsler, og til og med starte en live chat ved behov. ResolveAI tilbyr forskjellige prisplaner, fra $24 per måned for "Hobby"-planen, som inkluderer 1 chatbot, 20 dokumenter og 500 aktive chatter per måned. "Starter"-planen er $44 per måned, og "Pluss"-planen er $89 per måned, med økende funksjoner og muligheter. Plattformen tilbyr også tillegg, for eksempel muligheten til å fjerne ResolveAI-merkevaren for $30 per måned, og muligheten til å legge til flere chatbots for $20 per måned. Totalt sett ser ResolveAI ut til å være en omfattende plattform for virksomheter til å lage og administrere sine egne AI-agenter for ulike kundevendte oppgaver, med fokus på tilpasning og integrasjon.