Chatbots programvare - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

Chatbots, ofte referert til som virtuelle agenter eller virtuelle assistenter, er programvareapplikasjoner designet for å utføre spesifikke oppgaver eller gi informasjon som svar på skriftlige eller muntlige forespørsler. De betjener både eksterne kundevendte behov og interne medarbeidervendte forespørsler, slik at brukere kan samhandle med applikasjoner på en samtale måte, enten tekstlig eller hørbart. Chatbots bruker vanligvis naturlig språkbehandling (NLP) eller talegjenkjenning for å forstå brukerinndata. Imidlertid er deres primære operasjoner drevet av skriptede samtaler. Dette står i kontrast til intelligente virtuelle assistenter, som bruker naturlig språkforståelse (NLU) for å utføre mer sofistikerte, menneskelignende interaksjoner. Bedrifter bruker chatbot-teknologi for å automatisere oppgaver som tidligere krevde menneskelig inngripen. Når en chatbot mottar en brukerforespørsel, behandler inndataene og gir et svar i tekst- eller taleform. Chatbots er integrert i ulike kundestøtteverktøy, for eksempel live chat-programvare, helpdesk-programvare og kontaktsenterprogramvare, som ofte fungerer som det første kontaktpunktet. Bruken deres utvides til andre områder, inkludert kunnskapsbaser for salg og markedsføring. I business intelligence-applikasjoner kan chatbots erstatte spørringsspråk, slik at brukere kan få spesifikke datapunkter ganske enkelt ved å skrive eller si en forespørsel. Mulighetene til chatbots vokser kontinuerlig, og de blir integrert i et økende utvalg av programvareapplikasjoner.