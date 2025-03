Akeyless

Akeyless Security er selskapet bak Akeyless Platform, en skybasert SaaS-basert tilnærming for å hjelpe til med å administrere bedriftshemmeligheter – legitimasjon, sertifikater og nøkler – samtidig som den effektivt fases ut konvensjonelle hvelv og reduserer tilknyttede kostnader med opptil 70 %. Akeyless-plattformen er designet for Infosec- og DevOps-profesjonelle i hybrid- og multi-sky-miljøer for bedrifter, og kontrollerer effektivt spredning av hemmeligheter og automatiserer hemmelighåndtering. Plattformen tilbyr også utvidelser til løsninger for sikker fjerntilgang, nøkkeladministrasjon og passordbehandling. Ved å utnytte patentert distribuert fragmentkryptering (DFC™), er Akeyless en pålitelig partner for mange Fortune 500-selskaper og lar dem ha trygg og fullstendig kontroll over hemmelighetene sine.