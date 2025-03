Xitoring

Xitoring er en alt-i-ett-overvåkningsløsning for IT-infrastrukturen din for å holde den raskt og enkel! Nøkkelfunksjoner: - OPPTOMME Monitoring (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 minutt intervall - Linux Server Monitoring - Windows Server Monitoring - SSL -overvåking - Monitor din serverprogramvare (webservere, databaser, docker, whats osv.) Telegram, PagerDuty og mer!) - Over 15 globale sonderingsnoder - iOS- og Android -appvarsler og varsler via: - E -post - SMS - Mobil Push Notification - Telefonsamtale - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - MATEMOST - Discord - Google Chat - Atlassian Opsgenie - Ntfy - Gotify - Discord - Google Chat - Atlassian OPSGENE - NTFY - Gotify - Discord. PagerDuty - Webhooks - Zapier OS Support and Integrations: - Windows Server 2012 and earlier - Major Linux distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrations: - Basic Server metrics (CPU, Memory, Disk usage & IO, Network, etc) - Services and Processes - Apache - Nginx - PHP - MySql - MongoDB - HAProxy - Redis - KeyDB - MariaDB - Docker Host and Containers - Supervisor - IIS - Varnish - RabbitMQ - Couchdb - Kafka - og mer! Registrer deg og begynn å overvåke uten kostnad for 2 servere og 8 oppetidskontroller for alltid.