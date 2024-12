Mest populære Nylig lagt til Certificate Lifecycle Management (CLM) programvare - Mest populære apper - Gabon

Certificate Lifecycle Management (CLM) og Public Key Infrastructure (PKI) programvare hjelper bedrifter med å autentisere og kryptere informasjon ved hjelp av digitale sertifikater. PKI er et kryptografisk rammeverk som sikrer digital kommunikasjon og beskytter data, enheter, maskiner og enkeltpersoner mot etterligning, uautorisert avskjæring, tukling og andre cybertrusler. Hovedfordelen med denne programvaren er dens evne til å gi synlighet og automatisering gjennom hele sertifikatets livssyklus, inkludert utstedelse, oppdagelse, inventar, klargjøring, distribusjon, sikkerhet, overvåking, fornyelse og tilbakekalling. Ved å automatisere disse prosessene erstatter CLM- og PKI-programvare ofte manuelle metoder som regnearksporing, og hjelper bedrifter med å unngå uplanlagt nedetid og sårbarheter forårsaket av feil eller utløpte sertifikater. CLM- og PKI-programvare tilbyr omfattende muligheter for å utstede, administrere og automatisere digitale sertifikater, inkludert SSL- og TLS-sertifikater, klientautentiseringssertifikater, digitale signaturer og SSH-sertifikater. Vanlige brukstilfeller for PKI- og CLM-programvare inkluderer brukerautentisering, maskin-til-maskin-autentisering for servere og containere, digital signering av kode og dokumenter, og sikring av kryptering og integritet for IoT-enheter, blant annet.