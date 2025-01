Katalogadministrasjonsprogramvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

STEL Order

stelorder.com

STEL Solutions er en leverandør av programvareløsninger for felt- og hjemmetjenester, med over 10 års erfaring. Basert i det sørlige Spania, er hovedproduktet STEL Order, som hjelper over 5 000 kunder i mer enn 100 land strømlinjeforme virksomheten deres og forenkle livene deres hver dag. STEL Order er en omfattende programvare for feltserviceadministrasjon som gir en fullt integrert tilnærming til administrasjon av hjemmeservicevirksomheter. Det eliminerer behovet for flere programvareløsninger for ulike aspekter ved drift og administrasjon. STEL Order gir et enkelt sted for å organisere jobber, arbeidsordrer, planlegging, utsendelse, fakturering, utgiftssporing, regnskapsfunksjoner og mye mer. Dens enhetlige plattform er i stand til å levere sanntidsinformasjon til alle brukere med samtidig tilgang på tvers av flere plattformer og steder, selv når de er offline. Når feltarbeidere bruker STEL Order for å fullføre en arbeidsordre, kan de umiddelbart generere en faktura og samle inn betaling fra kunden på deres mobile enhet ved å bruke integrasjoner med bransjeledende betalingsbehandlingsplattformer som Stripe og PayPal. Denne informasjonen og dokumentasjonen er tilgjengelig i sanntid for andre brukere uavhengig av enheten, operativsystemet eller plasseringen som brukes for å få tilgang til STEL Order (skybaserte iOS-, Android- og nettapper). En arbeidsordre kan genereres fra en jobbforespørsel og tilordnes til en felttekniker som blir varslet på appen, noe som sikrer dokumentsporbarhet fra ende til ende. Varselet inkluderer jobbstedet, nødvendige deler, kontaktinformasjon og andre relevante detaljer. Teknikken kan kontakte kunden direkte gjennom appen før ankomst eller planlegge besøket for en senere dato, og inkludere andre teammedlemmer på arrangementet ved å bruke den delte kalenderfunksjonen. STEL Order kan brukes til å overvåke status og plassering av teknikere ved å bruke de integrerte kalender- og GPS-sporingsfunksjonene. Det sikrer at ingen servicevedlikeholdskontrakter faller gjennom hullene med avansert forvaltning, inkludert muligheten til å automatisere oppgaver og varsle både hovedkontoret og teknikere om ventende servicebehov. Brukere kan tilpasse maler og faktureringsprosesser for å møte unike forretningsbehov. Med STEL Order kan brukere kontakte dedikerte kontoadministratorer via telefon, chat og e-post for å løse eventuelle problemer. Et komplett bibliotek med videoer og støtteartikler er tilgjengelig for å sikre en jevn introduksjonsprosess, så vel som regelmessig planlagte workshops med STEL Orders topprangerte Customer Happiness-team.