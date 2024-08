Katalogadministrasjonsprogramvare - Mest populære apper - Barbados Mest populære Nylig lagt til

Katalogadministrasjonsprogramvare effektiviserer og sentraliserer e-handelsproduktdata til en digital katalog, til fordel for både selgere og kjøpere. Den fungerer som et oppbevaringssted for produktinformasjon i nettbaserte virksomheter. Catalog Management-programvaren, som skiller den fra Product Information Management (PIM) programvare, fokuserer på å forbedre produktdata gjennom å redigere, legge til og endre detaljer, mens PIM-programvaren har et bredere syn. Det sikrer datakvalitet ved å gjøre det mulig for administratorer å oppdatere produktdetaljer, slik at kunder kan gjøre informerte kjøp. Selgere hjelper kjøpere ved å gi viktig informasjon som produktnavn, filtre, beskrivelser, priser og koder. Ofte integrert med innholdsmarkedsføringsverktøy for e-handel, er noen løsninger også tilgjengelige som åpen kildekode-plattformer støttet av brukerfellesskap.