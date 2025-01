Programvare for karrierestyring - Mest populære apper - Portugal

Draup

draup.com

Draup er en AI-drevet plattform designet for både HR- og salgsledere. Den tilbyr dyp innsikt og data for å støtte arbeidsstyrkeplanlegging, rekruttering av talenter og kompetanseutvikling for HR-ledere. Med sanntids talentdata kan HR-ledere forstå bransjetrender, utvikle talentpipelines og lage rekompetansestrategier. Draup gir også innsikt i nye roller, talent-hotspots og etterspurte ferdigheter for å hjelpe til med å planlegge fremtidige arbeidsstyrkebehov. For salgsledere tilbyr Draup salgsinformasjonsverktøy som går utover grunnleggende kjøperinformasjon. Det muliggjør mikromålretting av prospekter basert på interesse, teknologibehov og outsourcingforhold. Draup gir detaljerte kontorapporter, kartlegging av interessenter og hjelper til med å identifisere de riktige beslutningstakerne for målrettede salgsstrategier. Det hjelper også salgsteam med å utforske nye tjenesteleverandørmuligheter på tvers av ulike bransjer.Draup er bygget av eksperter innen AI, maskinlæring (ML) og naturlig språkbehandling (NLP), og kombinerer AI-drevet analyse med menneskelig kurering. Plattformen tilbyr hypermålrettet innsikt basert på millioner av datapunkter, og gir handlingsrettede strategier støttet av oppdaterte og validerte data. Draups data blir undersøkt av ekspertforskere og analytikere for å sikre objektiv informasjon. Plattformen har rask onboarding, kontinuerlig støtte og smidig distribusjon for å imøtekomme skiftende behov. Den tilbyr nesten sanntids dataoppdatering, fleksible leveringsmodeller og forutsigbare avgifter. Draup gir tilgang til flere kanaler til sin plattform, tilpassede rapporter og dataeksport/REST APIer for sømløs integrasjon i bedriftsløsninger. Totalt sett har Draup som mål å støtte talenter og salgsteam i å ta datadrevne beslutninger og akselerere inntektsveksten i bedrifter over hele verden.