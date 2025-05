Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Programvare for bilforhandlere, eller forhandlerstyringssystemer (DMS), inkluderer verktøy utviklet for å effektivisere driften til bilforhandlere. Disse systemene støtter både front- og backoffice-funksjoner, og gir funksjoner for lagerstyring, kostnadsberegninger, finansieringsalternativer og kundeautorisasjon (som kredittsjekk og ulykkeshistorikk). I tillegg kan bilforhandlerprogramvare hjelpe med å administrere garantidetaljer, salgskontrakter, bilreparasjoner, takseringer og gjentakende elektroniske betalinger. Vanligvis brukt av salgsteam og kontoradministratorer i nye og brukte bilforhandlere, kan disse løsningene også integreres med faktureringsprogramvare, lagerstyringssystemer, nettstedbyggere eller verktøy for kundeforholdsstyring (CRM).