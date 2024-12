Programvare for relasjonsstyring for kandidater - Mest populære apper - Martinique Mest populære Nylig lagt til

Programvare for relasjonsstyring for kandidater, også referert til som programvare for kandidaterfaring, hjelper HR-fagfolk, rekrutterere og ansettelsesledere med å øke kandidatengasjementet gjennom hele ansettelsesprosessen. Disse verktøyene muliggjør personlig tilpassede opplevelser for kandidater, og øker dermed deres engasjement og tilfredshet. Rekrutterere og HR-team utnytter relasjonsløsninger for kandidater for å dyrke en aktiv talentpipeline, noe som gjør det lettere å finne kvalifiserte kandidater for tilgjengelige roller. Det er viktig å skille kandidatprogramvare for relasjonsadministrasjon fra CRM-programvare, til tross for at den tilbyr lignende funksjoner. Kandidatrelasjonsledelse fokuserer spesifikt på å forbedre kandidatreisen og opplevelsen. Vanligvis integrert i rekrutteringsmarkedsføringsplattformer, samarbeider denne programvaren ofte sømløst med søkersporingssystemer (ATS) og jobbtavleprogramvare.