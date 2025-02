Kalenderprogramvare - Mest populære apper - Togo

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI er en nettbasert AI-daglig planlegger designet for å hjelpe team og travle fagfolk med daglig planlegging og tidsstyring. HVORDAN DET FUNGERER: Med BeforeSunset AI-planlegger og to do-programvare kan du planlegge dagen din gjennom kalenderen og gjøremålslisten, ved å gå gjennom gårsdagens prestasjoner og uferdige oppgaver. Du kan holde tidsplanen gjennom dagen ved å holde oversikt over tid for hver oppgave og fokusere på én oppgave om gangen. Ved å estimere tiden som kreves for hver oppgave, kan du også sikre at arbeidet skrider frem som planlagt og foreta justeringer etter behov. Avslutt dagen med analysene fra BeforeSunset AI for å gjennomgå og reflektere over fremgangen du har gjort. FUNKSJONER: La AI planlegge dagen din for deg: BeforeSunset AI lager den perfekte timeplanen ved å synkronisere kalenderen og gjøremålslisten uten at du trenger å bekymre deg for det. AI optimerer gjøremålslisten din for den perfekte timeplanen: AI-assistenten lager underoppgaver for deg og gjør gjøremålene dine om til handlingsrelaterte oppgaver. Ha den beste planen for rutinen din: For effektiv daglig planlegging, spør deg selv: hva er oppgaven, hvor lang tid det vil ta og hvor mye tid som er tilgjengelig. BeforeSunset hjelper med alle trinn. Sett mål etter tagger: Bruk tagger for å forbedre din daglige planlegging gjennom AI-hjelp, spore fremgangen din ved hjelp av analyser, og effektivt sette mål og kategorisere gjøremålene dine. Ukentlig analyse: Få et fugleperspektiv av dine ukentlige prestasjoner og planlegg for enda større suksess. Bokmerker: Få enkel tilgang til favorittoppgavene og notatene dine på et øyeblikk. Arbeid gjøremål i ett arbeidsområde: Lagkameraten din vil ikke vite om handlelisten din eller dine private saker, vi lover. Du kan skille arbeids-/teamoppgavene dine ved å dra og slippe i gjøremålene dine. Hold kontakten med teamfeeden: Du kan dele fremgangen din hvis du vil og se sanntidsoppdateringer fra teamet ditt. Du kan også lære om lagkameratens humør og hva de liker og ikke liker. Bli kjent med lagkameratene dine: Vil du bryte isen, men vet ikke hvordan? Bare sjekk informasjonen deres, hva liker de eller misliker? – og bli bedre kjent med dem. Gå aldri glipp av en bursdag, og stol på oss, du vet det grunnleggende for å starte den første samtalen uten å gjøre det vanskelig. Angi plassering: Se hvordan arbeidsplassen din påvirker din daglige planlegging og ytelse på analysesiden. Sett humøret ditt og skriv om det: Lær om lagkameratens humør uten engang å spørre dem. Sjekk dem om nødvendig. Angi tagger for hvert område: Du kan nå angi tagger for å vite hva hvert teammedlem jobber med, eller om du vil kunne jobbe med bestien din i samme område.