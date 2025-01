Kalenderprogramvare - Mest populære apper - Russland

Akiflow

Akiflow er en personlig oppgavebehandling + kalender-skrivebordsapp (win+mac) som vil hjelpe deg å holde deg selv alltid organisert. Ved å bli 10 ganger raskere på det grunnleggende, vil det ikke være en belastning å holde deg organisert eller kreve for mye tid i løpet av dagen. HVORFOR AKIFLOW? Vi bygde Akiflow med fokus på å øke hastigheten på det grunnleggende innen produktivitet: fange opp oppgaver, behandle dem og alltid vite hva vi skal jobbe med. → Reduser innsatsen Ved å bli 10 ganger raskere på det grunnleggende, vil det ikke være en byrde å holde deg organisert eller kreve for mye tid i løpet av dagen. → Forhindre feil Akiflow er bygget for å forhindre de vanligste feilene som påvirker produktiviteten. Våre funksjoner er utviklet for å hjelpe deg med å unngå kognitiv overbelastning, distraksjoner, overplanlegging og kontekstbytte. → Ro i sinnet En enkelt kilde til sannhet. En klar timeplan. Varsler for å veilede deg gjennom dagen. Alt én snarvei unna. Akiflow er bygget for å holde tankene dine klare og fokuserte. VÅRE NØKKELFUNKSJONER INNEHOLDER → Universell oppgaveinnboks - Ta opp hva som helst, hvor som helst. Sentraliser oppgavene dine. → Kommandolinje - Sorter ting på sekunder. Prioriter, planlegg og slum med hurtigtaster. → Ett verktøy - Ikke mer kontekstbytte. Oppgaver + kalendere. Din eneste kilde til sannhet. → Skuffvarsling - Vit alltid hva du skal gjøre videre. Dagen din på et øyeblikk. PAKET MED FUNKSJONER → Del tilgjengelighet - Ikke mer ping-ping mellom e-post- og kalenderfanene for å dele tilgjengeligheten din. Velg og del dine spilleautomater raskt på sekunder. → Gjentakende oppgaver - Lag oppgaver med hvilken som helst gjentakelse: hver dag, hver 1. i måneden, tilpasset - you name it. → Prioritetsadministrasjon - Sett i Akiflow dine virkelige mål - oppgavene som vil gjøre deg fremgang - og begynn å utføre. → Tidsblokkering - Lås tid i kalenderen for oppgavene dine. Akiflow vil opprette en hendelse i kalenderen din for å fortelle kollegene dine når du er opptatt. → Tidssoner - Trykk en snarvei for å vise hver bys tidssone i kalenderen din, side om side med din lokale tid. → Smarte lister - Egendefinerte etiketter for å organisere arbeidet ditt slik det føles riktig for deg. Enkelt å legge til, de hjelper deg å ha en visuelt klar oversikt over dagen din. → Smarte varsler - Det du trenger, til rett tid. Gå aldri glipp av et møte, gå raskt inn i en samtale. Enda bedre, helt tilpassbar. INTEGRERT MED ALLE APPENE DINE Gmail, Kalender, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman og mer. Du kan også be om de integrasjonene du ønsker.