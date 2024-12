Mest populære Nylig lagt til Kalenderprogramvare - Mest populære apper - Storbritannia

Kalenderprogramvare er utviklet for å hjelpe brukere med å organisere oppgaver, møter og mål i et enkelt visuelt format, og strømlinjeforme de interne aktivitetene til en hel virksomhet. Det gjør det mulig å lage elektroniske agendaer som kan åpnes, redigeres og deles med ansatte i hele selskapet. Denne programvaren kan brukes til å planlegge oppgaver for team, dele bedriftsomfattende arrangementer og varsle teammedlemmer om kollegenes betalte fri, bursdager og mer. Kalenderprogramvare kan selges som et frittstående produkt, men er ofte inkludert som en del av en større kontorpakke. Når en del av en større suite, integreres kalenderprogramvare med andre standard kontorverktøy som e-post, digitale visittkort og videokonferanseverktøy. Kalenderprogramvare er forskjellig fra online avtaleplanleggingsprogramvare. Mens kalenderprogramvare primært fokuserer på å organisere møter, oppgaver og hendelser i et visuelt format for intern deling, er online avtaleplanleggingsverktøy utviklet for å planlegge avtaler for eksterne brukere, behandle betalinger for avtaler og kommunisere med kunder. Kjøpere kan vurdere løsninger som tilbyr både kalender- og online avtaleplanleggingsfunksjoner i ett produkt, men disse verktøyene tjener forskjellige formål.